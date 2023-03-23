|23.03.23 09:32
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На выборах в парламент Туркменистана досрочно проголосовали 1,82 процента избирателей
На выборах в Меджлис (парламент) Туркменистана, которые пройдут 26 марта, продолжается досрочное голосование, в котором уже приняли участие 1,82 процента избирателей.
Досрочное голосование на выборах депутатов Меджлиса Туркменистана началось 16 марта 2023 года и проводится ежедневно с 08:00 до 18:00 по местному времени.
По состоянию на 21 марта 2023 года из общего числа зарегистрированных избирателей по Туркменистану в голосовании приняли участие 1,82 процента избирателей. Досрочное голосование завершится 25 марта в 18:00.
Всего на выборах в парламент Туркменистана зарегистрировано более 3,5 миллиона избирателей.
26 марта, вместе с выборами депутатов Меджлиса, в стране также пройдут выборы членов местных представительных органов власти.
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