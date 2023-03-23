Председатель Центризбиркома Туркменистана встретился с главой миссии наблюдателей от СНГ

Председатель Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане Гулмурат Мурадов встретился с главой миссии наблюдателей от СНГ, генеральным секретарем Содружества Сергеем Лебедевым, прибывшим в Ашхабад для наблюдения за выборами в Меджлис (парламент) страны, которые продут 26 марта.

Лебедев был ознакомлен с ходом избирательной компании, с работой избирательных участков и ходом информационной компании в СМИ Туркменистана по ознакомлению избирателей с биографиями и программами кандидатов в депутаты.

Отдельной темой обсуждения стали вопросы деятельности миссии наблюдателей от СНГ, в состав которой вошли представители стран Содружества – парламентарии, видные общественные деятели, дипломаты, а также представители Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, Парламентского собрания Белоруссии и России, сотрудники Исполнительного комитета СНГ.

На встрече было отмечено, что за прошедшие годы избирательное законодательство Туркменистана претерпело существенные изменения в сторону большей открытости, гласности, демократичности и полностью соответствует общепризнанным нормам международного права.

«В целом избирательная кампания проходит в спокойной атмосфере, в духе открытой конкуренции, в корректной форме и на высоком организационном уровне», – сказал генсек СНГ, отметив, что свои окончательные выводы и оценки миссия наблюдателей от СНГ изложит в итоговом документе после выборов.

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