В Туркменистане отмечают древний праздник Новруз

В Туркменистане с большим размахом отмечают Национальный праздник весны – Международный день Новруз.

По традиции главные торжества праздника проходят в «Новруз яйласы» (Долине Новруза) в районе Ак бугдай Ахалского велаята (области). Организаторы праздника создали здесь старинное туркменское село с юртами, топчанами, подворьями, и конечно же, с восточным базаром - яркими торговыми палатками, бойкими зазывалами, ремесленниками и творческими коллективами, веселящими народ.

В этом году среди зарубежных гостей праздника – делегаты открывшейся накануне в Ашхабаде международной туристической конференции «Основные направления и потенциал развития туризма в Туркменистане». Для гостей это и хорошая возможность оценить туристические возможности Туркменистана.

В импровизированном селе в деталях воссоздан традиционный уклад жизни туркмен с его красочными обрядами, которые показали в своих выступлениях фольклорные коллективы. В этнографических мини-спектаклях нашли отражение обычаи, связанные с празднованием Новруза, приготовлением соответствующих блюд, национальными играми и ремеслами.

Народ Туркменистана с праздником Новруз поздравил президент Сердар Бердымухамедов. Глава государства отметил в поздравлении, что Новруз ассоциируется с обновлением жизни, гуманизмом и единством, а связанные с ним традиции призваны укрепить отношения между членами международного сообщества на основе принципов миролюбия, дружбы, братства и доброй воли.

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