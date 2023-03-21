В столице Катара состоялись туркменско-катарские переговоры на высшем уровне

В столице Катара – городе Дохе – состоялись переговоры эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, прибывшим в эту страну с государственным визитом.

Перед переговорами с главой Катара, туркменский лидер встретился с главами ведущих катарских компаний и инвестиционных организаций. В ходе встречи были обсуждены возможности развития сотрудничества в таких отраслях, как энергетика, сельскохозяйственный комплекс, текстильная отрасль, научные и инновационные производства, градостроительство и использование возобновляемых источников энергии.

Затем глава Туркменистана встретился с эмиром Катара и обсудил с ним вопросы расширения туркменско-катарского взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической сфере. В числе приоритетных и наиболее перспективных направлений межгосударственных отношений были названы ТЭК, промышленность, торговля, транспорт, связь, высокие технологии, инвестиции, строительство и туризм.

Также стороны подчеркнули совпадение или схожесть взглядов по актуальным вопросам глобальной повестки дня, что служит хорошей базой для дальнейшего эффективного парт­нёрства двух государств в рамках международных и региональных структур.

В ходе переговоров президент Сердар Бердымухамедов пригласил эмира Государства Катар посетить Туркменистан с визитом в любое удобное время. Приглашение было принято с благодарностью. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Затем состоялись переговоры на высшем уровне в формате «один на один».

В ходе встречи собеседники отметили, что вопросы, включенные в повестку дня нынешнего визита, являются свидетельством нацеленности сторон на вывод межгосударственного стратегического и долгосрочного партнерства на новый уровень.

Также было подчеркнуто, что открытие посольства Туркменистана в городе Доха призвано содействовать углублению конструктивных туркменско-катарских контактов. Затем состоялась торжественная церемония подписания двусторонних документов.

В присутствии президента Туркменистана и эмира Катара были подписаны

соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов, программа сотрудничества на 2023-2024 годы в области спорта, а также меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, прокуратуры, молодежи и социальной сферы.

Во второй половине дня президент Сердар Бердымухамедов посетил Фонд образования, науки и общественного развития, где провел встречу с руководством фонда, созданного в 1995 году по указу шейха Хамада бин Халифы Аль Тани.

После этого президент Туркменистана посетил Национальный музей Катара, который был открыт в 2019 году. Глава государства ознакомили с деятельностью музея, располагающего большой коллекцией экспонатов об истории этого государства в разные периоды.

Затем глава государства проследовал в Международный аэропорт города Дохи, откуда отбыл на родину.

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