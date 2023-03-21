В рамках государственного визита президента Сердара Бердымухамедова в Государство Катар в Дохе состоялась церемония открытия посольства Туркменистана. В торжественном мероприятии приняли участие руководители и представители аккредитованных в дружественной стране зарубежных дипломатических представительств, а также внешнеполитического ведомства Катара.

На церемонии было отмечено, что открытие туркменского посольства в Дохе символизирует собой ту важную роль, которую Туркменистан в своей внешней политике отводит развитию отношений с Государством Катар. В этой связи было подчеркнуто, что посольство Туркменистана в Катаре будет соответствовать высокому уровню межгосударственного диалога, олицетворять их доверительность и открытость, активно содействовать дальнейшему укреплению продуктивного партнерства по всем направлениям.

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