В столице Туркменистана проходит международный туристический форум

В Ашхабаде открылась международная конференция «Основные направления и потенциал развития туризма в Туркменистане». В работе форума принимают учас­тие представители международных организаций, руководители и эксперты ведущих туркменских и зарубежных компаний, работающих в сфере туризма. В числе участников форума – гости из Узбекистана, Китая, Хорватии, Болгарии, Ирана, Кореи и других стран.

Главная задача конференции – популяризация историко-культурных и природных памятников Туркменистана, духовного, материального наследия, традиций и обычаев туркменского народа. Среди задач форума – упрочение имеющихся и формирование новых партнерских связей с представителями мировой индустрии путешествий.

На конференции было подчеркнуто, что Туркменистан предоставляет широкие возможности в области туризма, в том числе оздоровительного. Выступившие отметили, что в мире растёт спрос на исторические туры в Туркменистан. В числе наиболее популярных – маршрут по Великому Шёлковому пути.

Также на форуме была подчеркнута популярность национальной туристической зоны «Аваза» на туркменском побережье Каспия, включенная во все международные туристические справочники.

На полях форума также состоялись двусторонние встречи специалистов министерств и частных компаний сферы туризма Туркменистана с представителями международных организаций и зарубежной туриндустрии.

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