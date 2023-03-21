|21.03.23 09:15
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В столице Туркменистана проходит международный туристический форум
В Ашхабаде открылась международная конференция «Основные направления и потенциал развития туризма в Туркменистане». В работе форума принимают участие представители международных организаций, руководители и эксперты ведущих туркменских и зарубежных компаний, работающих в сфере туризма. В числе участников форума – гости из Узбекистана, Китая, Хорватии, Болгарии, Ирана, Кореи и других стран.
Главная задача конференции – популяризация историко-культурных и природных памятников Туркменистана, духовного, материального наследия, традиций и обычаев туркменского народа. Среди задач форума – упрочение имеющихся и формирование новых партнерских связей с представителями мировой индустрии путешествий.
На конференции было подчеркнуто, что Туркменистан предоставляет широкие возможности в области туризма, в том числе оздоровительного. Выступившие отметили, что в мире растёт спрос на исторические туры в Туркменистан. В числе наиболее популярных – маршрут по Великому Шёлковому пути.
На полях форума также состоялись двусторонние встречи специалистов министерств и частных компаний сферы туризма Туркменистана с представителями международных организаций и зарубежной туриндустрии.
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