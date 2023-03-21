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21.03.23 08:30

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 46 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 46 сделок на 181 миллион 691 тысячу долларов США.

В ходе торгов повышенным спросом пользовалась продукция нефтеперерабатывающей промышленности Туркменистана. Так, коммерсанты Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Пакистана, Афганистана и Мальты приобрели сжиженный газ, дизельное топливо, автобензин, топочный мазут и авиационный керосин.

Помимо этого, бизнесмены из Турции приобрели хлопчатобумажную пряжу, а предприниматели из Узбекистана – флоатное листовое стекло.

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