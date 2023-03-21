На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 46 сделок На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 46 сделок на 181 миллион 691 тысячу долларов США. В ходе торгов повышенным спросом пользовалась продукция нефтеперерабатывающей промышленности Туркменистана. Так, коммерсанты Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Пакистана, Афганистана и Мальты приобрели сжиженный газ, дизельное топливо, автобензин, топочный мазут и авиационный керосин. Помимо этого, бизнесмены из Турции приобрели хлопчатобумажную пряжу, а предприниматели из Узбекистана – флоатное листовое стекло. © TURKMENISTAN.RU, 2023