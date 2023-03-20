Президент Туркменистана прибыл в Катар с государственным визитом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Катар с государственным визитом. Предстоящие в Дохе туркменско-катарские переговоры на высшем уровне призваны стать важной вехой в истории развития межгосударственного диалога, основанного на традициях дружбы и взаимного уважения.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в ноябре 1996 года. Ключевая роль в развитии межгосударственного партнерства принадлежит встречам и переговорам в верхах. В частности, 3 декабря минувшего года президент Сердар Бердымухамедов по приглашению эмира Катара шейха Тамима бин Хамад Аль Тани посетил дружественную страну.

В ходе состоявшейся в Дохе встречи на высшем уровне были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества и выражена готовность сторон к активизации продуктивных связей на долгосрочной основе. Глава Туркменистана также стал почетным гостем на одном из матчей проходившего в Катаре чемпионата мира по футболу.

В рамках нынешнего государственного визита запланировано открытие в Дохе посольства Туркменистана в Государстве Катар, что послужит дальнейшему укреплению двусторонних отношений. По итогам предстоящих в Дохе переговоров в верхах предусмат­ривается подписание пакета документов, нацеленных на интенсификацию двустороннего партнерства.

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