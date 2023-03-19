Президент Туркменистана дал старт новому озеленительному сезону в стране

В Туркменистане при участии президента Сердара Бердымухамедова дан старт озеленительному сезону 2023 года.

По старинной национальной традиции массовые посадки деревьев накануне Международного дня Новруз прошли во всех регионах страны.

Также при участии председателя Халк Маслахаты, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова озеленительная акция стартовала в новом административном центре Ахалского велаята (области) – городе Аркадаге, открытие которого намечено на этот год.

В соответствии с постановлением президента Туркменистана, в 2023 году в стране планируется высадить 3 миллиона саженцев различных деревьев и винограда. Из них полтора миллиона будут посажены в ходе весенней озеленительной кампании.

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