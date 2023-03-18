В Ашхабаде проходит юбилейный форум промышленников и предпринимателей Туркменистана

В Ашхабаде проходят выставка и конференция Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ). Форум приурочен к 15-летию союза туркменских предпринимателей.

Свои стенды в выставочном зале Торгово-промышленной палаты страны представляют более 200 компаний. В их числе – частные предприятия и хозяйственные общества, работающие в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности, строительстве, производстве стройматериалов, электрооборудования, бытовой техники и мебели. Особое внимание уделено компаниям, работающим в сфере производства импортозамещающей и экспортной продукции.

Достижения туркменских предпринимателей и новые задачи, связанные с внедрением инновационных технологий, реализацией мер по развитию частного сектора, были обсуждены в ходе конференции предпринимателей. Участники форума заслушали сообщения о работе, проделанной СППТ в различных сферах, а также обсудили вопросы выполнения крупных госзаказов и инвестиционных проектов.

Участников предпринимательской выставки и конференции с началом работы поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Глава государства отметил, что в Туркменистане огромное значение придается государственно-частному партнерству, широкому внедрению эффективных методов хозяйствования, активному привлечению предпринимателей к работе в условиях рыночной экономики.

Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана был создан в 2008 году. В настоящее СППТ время объединяет более 28 тысяч представителей туркменского бизнеса.

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