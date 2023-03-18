Пятая конференция судей Туркменистана состоялась в Ашхабаде

Во дворце «Адалат» («Справедливость») в Ашхабаде в формате онлайн состоялась пятая конференция судей Туркменистана. В работе судебного форума приняли участие представители Верховного суда, Арбитражного суда, а также судьи областных, городских и районных судов.

На повестку дня встречи были вынесены первоочередные задачи дальнейшего совершенствования деятельности судебных органов страны.

В выступлениях отмечалось, что Туркменистан гарантирует человеку социальную защищенность, оказывает должную поддержку и создает благоприятные условия для свободной и достойной жизни каждого гражданина.

Одной из главных тем конференции стал ход выполнения «Программы развития судебной системы Туркменистана на 2022–2028 годы». В этой связи было отмечено, что в соответствии с задачами, обозначенными в документе, реализуются меры по совершенствованию принципов правосудия и судопроизводства, обеспечению беспристрастного и независимого вынесения судебных решений в соответствии с национальным законодательством и общепризнанными нормами международного права. Вместе с тем, большое внимание уделяется повышению профессионализма и правовой культуры сотрудников судебных органов.

В числе рассмотренных вопросов также были перспективные планы по реализации мероприятий, предусмотренных Концепцией развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы. В этой связи акцент был сделан на значении активного внедрения в деятельность судебных учреждений передовых технологий.

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