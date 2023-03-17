Председатель Халк Маслахаты принял участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств в Анкаре

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил столицу Турции Анкару с рабочим визитом, где принял участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) на тему "Управление стихийными бедствиями и гуманитарная помощь". Встреча была посвящена вопросам оказания помощи Турции в преодолении последствий разрушительного землетрясения в феврале этого года.

Выступая на саммите, глава Народного Совета Туркменистана отметил, что страны – члены ОТГ расположены в сейсмически активных зонах, что время от времени приводит к землетрясениям. В этой связи очень важно координировать действия по обеспечению сейсмической безопасности. В этих целях национальный лидер туркменского народа предложил в рамках ОТГ наладить сотрудничество по базовым вопросам сейсмологии, современной геодинамики и геофизики.

Председатель Халк Маслахаты также подчеркнул, что близко знаком с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом уже 22 года. От имени туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов выразил турецкому лидеру сердечную признательность за содействие, оказываемое Туркменистану на протяжении этих лет.

«Глава Турецкой Республики является выдающейся личностью и политическим деятелем мирового уровня. Он проводит большую работу для обеспечения мирной жизни не только своего народа, но и всех мусульманских народов», – сказал Бердымухамедов.

Он также отметил большой вклад лидера дружественной страны в дело укрепления мира, безопасности и устойчивого развития в региональном и глобальном масштабе, а также взаимопонимания и солидарности в международных отношениях.

«Исходя из этого предлагается выдвинуть президента Турецкой Республики на Нобелевскую премию мира, и мы полностью поддерживаем все соответствующие предложения. Он является руководителем, достойным этой международной премии», – сказал председатель Народного Совета Туркменистана.

По его словам, является целесообразным, чтобы имя Реджепа Тайипа Эрдогана было вписано в золотые страницы истории в качестве личности, первой удостоенной этой высокой награды в XXI веке среди глав государств и правительств стран исламского мира.

В завершение выступления Гурбангулы Бердымухамедов пожелал президенту Турции больших успехов в его государственной деятельности, а турецкому народу – благополучной и счастливой жизни.

Также председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел на полях саммита встречи с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По завершении программы рабочего визита в Анкару Гурбангулы Бердымухамедов проследовал в международный аэропорт Анкары «Эсенбога», откуда отбыл на родину.

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