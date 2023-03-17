На выборах в Меджлис Туркменистана началось досрочное голосование

На выборах в Меджлис (парламент) Туркменистана, которые пройдут 26 марта, началось досрочное голосование. Как сообщает Центризбирком Туркменистана, эта процедура предусмотрена законодательством для граждан, выезжающих в длительные командировки или отпуск, а также для тех, кто по тем или иным причинам в день выборов 26 марта не сможет прийти на свой избирательный участок и проголосовать.

Также ЦИК отмечает, что все 2644 избирательных участка в стране, а также 42 избирательных участка, образованных за рубежом при дипломатических миссиях Туркменистана, полностью готовы к голосованию.

Туркменистан в январе этого года вернулся к однопалатному парламенту – меджлису, осуществляющему в стране законодательную власть. На 125 мест в парламенте зарегистрировано 258 кандидатов от политических партий страны и групп граждан.

Парламентские выборы в стране проходят по одномандатным избирательным округам. Туркменские парламентарии избираются сроком на пять лет. Депутатом меджлиса может быть избран гражданин Туркменистана, достигший возраста 25 лет и в течение предшествующих десяти лет постоянно проживающий в Туркменистане.

Вместе с выборами депутатов меджлиса 26 марта в стране также пройдут выборы членов местных представительных органов власти.

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