В столице Туркменистана состоялся туркменско-татарстанский бизнес-форум

В Ашхабаде состоялся туркменско-татарстанский бизнес-форум, в ходе которого были обсуждены вопросы развития экономического взаимодействия между Туркменистаном и Республикой Татарстан.

В ходе встречи особое внимание было уделено реализации потенциала взаимовыгодного сотрудничества отраслевых ведомств, деловых кругов Туркменистана и одного из наиболее развитых регионов России. В числе перспективных направлений взаимодействия были названы промышленность, энергетика, сельское хозяйство и транспорт. В частности, было отмечена успешная работа в совместных проектах таких ведущих компаний из Татарстана, как «КАМАЗ», «Татнефть» и «КЭР-Холдинг».

Участники форума также отметили, что есть большой потенциал для развития связей в таких направлениях, как автомобильное, авиа- и судостроение, поставки химической продукции, фармацевтика и медицина.

В рамках бизнес-форума состоялись также двусторонние встречи между представителями министерств, ведомств и частных структур Туркменистана и Татарстана, в ходе которых обсуждены конкретные проекты и намечены планы дальнейшего взаимодействия.

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