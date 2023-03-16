В Туркменистан прибыла миссия наблюдателей от ОБСЕ

В Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане состоялась встреча с членами миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, прибывшими в Ашхабад для оценки выборов в Меджлис (парламент) страны, которые пройдут 26 марта.

Участники встречи отметили продуктивность многолетнего двустороннего сотрудничества, одним из важнейших аспектов которого выступает обмен опытом организации избирательных кампаний. Гости были ознакомлены с календарным планом намеченных ЦИК Туркменистана мероприятий, со списком избирательных округов и участков, образцами документов и в целом с проделанной на местах работой.

На встрече было подчеркнуто, что первые два этапа предвыборной кампании – выдвижение и регистрация кандидатов – прошли в соответствии с действующим законодательством Туркменистана, заложив основу для проведения демократических выборов на широкой альтернативной основе и с учетом общепринятых норм международного права.

Члены делегации БДИПЧ ОБСЕ выразили готовность и впредь оказывать туркменской стороне содействие в продвижении масштабной правовой реформы, нацеленной на совершенствование национального законодательства и избирательной системы.

В ходе встречи членам миссии ОБСЕ были вручены соответствующие удостоверения наблюдателей. Программой пребывания делегации БДИПЧ ОБСЕ в Туркменистане запланированы встречи в ряде министерств и ведомств.

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