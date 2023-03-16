Председатель Халк Маслахаты Туркменистана принял участие в закладке новых объектов здравоохранения в Ашхабаде

В Ашхабаде при участии национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялась торжественная церемония закладки фундаментов трех специализированных медицинских учреждений.

Это Международный научно-клинический центр онкологии, Центр стоматологии и Международный центр педиатрии. Выступая на церемонии закладки, председатель Народного Совета Туркменистана отметил, что охрана здоровья человека является приоритетом социальной политики Туркменистана. По его словам, принятая в стране государственная программа «Здоровье» определяет цели и задачи на сегодняшний день и на перспективу для совершенствования и реформирования системы национального здравоохранения.

Международный научно-клинический центр онкологии на 500 мест будет возведен на севере Ашхабада, на территории жилого комплекса «Чоганлы». Центр будет включать в себя диагностическое, лечебное и реабилитационное отделения для своевременного выявления и эффективного лечения различных онкологических заболеваний.

В новом Центре стоматологии и челюстно-лицевой хирургии на 80 мест, который будет построен в жилом комплексе «Кеши» на западе столицы, будут созданы все условия для профилактики, ранней диагностики и эффективного лечения заболеваний полости рта.

Международный центр педиатрии на 160 мест, который будет построен в южной части Ашхабада, предназначен для оказания самых современных медицинских услуг детям. Возведение этого центра наглядно свидетельствует о том, что охрана материнства и детства является важным приоритетом политики Туркменистана.

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