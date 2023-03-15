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15.03.23 08:32

Эксперты британского Королевского объединенного института оборонных исследований провели переговоры в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча представителей ряда туркменских министерств и ведомств с экспертами британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

В ходе встречи обсуждались вопросы региональной безопасности, противодействия угрозам и вызовам с учетом реалий современного мира. Одной из тем встречи стали пути мирного урегулирования ситуации в Афганистане. Участники встречи также обменялись мнениями по вопросам развития регионального взаимодействия в торгово-экономическом пространстве.

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