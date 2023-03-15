Эксперты британского Королевского объединенного института оборонных исследований провели переговоры в МИД Туркменистана В МИД Туркменистана состоялась встреча представителей ряда туркменских министерств и ведомств с экспертами британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). В ходе встречи обсуждались вопросы региональной безопасности, противодействия угрозам и вызовам с учетом реалий современного мира. Одной из тем встречи стали пути мирного урегулирования ситуации в Афганистане. Участники встречи также обменялись мнениями по вопросам развития регионального взаимодействия в торгово-экономическом пространстве. © TURKMENISTAN.RU, 2023