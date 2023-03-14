Члены миссии наблюдателей от СНГ в рамках мониторинга выборов в Меджлис посещают регионы Туркменистана

Члены миссии наблюдателей от СНГ посещают регионы Туркменистана в рамках мониторинга выборов в Меджлис (парламент), которые пройдут 26 марта.

Так, наблюдатели от Содружества побывали в Дашогузском велаяте (области), где на прошедших в окружных избирательных комиссиях встречах обсудили ход избирательного процесса, посетили ряд избирательных участков в городе Дашогузе и в Куняургенчском районе. В целом, представители миссии дали положительную оценку уровню подготовленности членов избирательных комиссий и технической оснащенности участков.

В настоящее время на парламентских выборах в Туркменистане проходят встречи кандидатов с избирателями, в ходе которых они знакомят электорат со своими предвыборными программами. Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу парламентских выборов в Туркменистане 8 марта.

© TURKMENISTAN.RU, 2023