На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 33 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрированы 33 сделки на 39 миллионов 900 тысяч долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана и Узбекистана закупили полипропилен, автобензин и авиационный керосин, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, бизнесмены из Афганистана приобрели портландцемент.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили нефтяной дорожный битум производства госконцерна «Туркменнефть» и ковры ручной работы. Общая сумма сделок составила 32 миллиона 617 тысяч манатов.

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