Глава МИД Туркменистана встретился с заместителем гендиректора ФАО

Вопросы обеспечения продовольственной безопасности обсудили в Ашхабаде вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и заместитель генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Владимир Рахманин.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы продовольственной и экологической безопасности, рационального природопользования, а также совместную работу в области цифрового земельного кадастра.

Как было отмечено на переговорах, Туркменистан, высоко оценивая деятельность ФАО, намерен и далее развивать сотрудничество в этом направлении, прежде всего с субрегиональным офисом организации для стран Центральной Азии. Министр отметил, что проведение в Ашхабаде совместно с ФАО региональной конференции по продовольственной безопасности и изменению климата является большим шагом в области адаптации сельского хозяйства к негативному влиянию изменения климата.

В свою очередь Владимир Рахманин подчеркнул большой вклад Туркменистана в решение вопросов, связанных с обеспечением продовольственной безопасности, а также поддержку страновых и региональных проектов ФАО.

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