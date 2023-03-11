Вопросы международной логистики обсудили в Бухаресте транспортники Румынии и Туркменистана В Румынии побывала туркменская делегация представителей ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана». В рамках визита туркменские специалисты были приняты в Министерстве транспорта и инфраструктуры Румынии. Стороны обсудили вопросы взаимодействия компаний как единых национальных операторов по грузовым перевозкам. В ходе встречи туркменская сторона рассказала своим коллегам о возможностях международного порта Туркменбаши, представила транзитно-транспортные проекты Туркменистана, транспортную инфраструктуру своей страны в целом, а также обратила внимание партнеров на международные инициативы президента Туркменистан в транспортной сфере. Румынская сторона, в свою очередь, выразила готовность к всестороннему взаимодействию. © TURKMENISTAN.RU, 2023