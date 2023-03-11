В Душанбе состоялись переговоры президента Таджикистана и главы МИД Туркменистана

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, главой МИД страны Рашидом Мередовым, посетила с визитом Республику Таджикистан. В ходе визита глава туркменского внешнеполитического ведомства был принят президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления туркменско-таджикских отношений стратегического партнерства, наращивания сотрудничества в сфере торговли, энергетики, транспорта и культуры. Состоялся также обмен мнениями по графику предстоящих двусторонних встреч.

Глава МИД Туркменистана также провел в Душанбе политические консультации со своим таджикским коллегой. В ходе переговоров был обсужден широкий круг международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интересе.

Министры также отметили важность контактов на высшем уровне в деле укрепления туркменско-таджикских дружественных связей. В этой связи были обсуждены вопросы организации государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Таджикистан, который запланирован на первую половину текущего года.

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