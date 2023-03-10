В столице Туркменистана обсуждают вопросы обеспечения продовольственной безопасности

В Ашхабаде, в рамках международной конференции «Партнерство в области продовольственной безопасности в условиях изменения климата», состоялась встреча министров сельского хозяйства государств Центральной Азии. Двухдневный форум организован правительством Туркменистана совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO).

Во встрече, прошедшей в гибридном формате, приняли участие субрегиональный координатор FAO по Центральной Азии Виорел Гуту, заместитель Генерального директора FAO, региональный представитель организации по Европе и Центральной Азии Владимир Рахманин, главы профильных министерств Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Ирана.

На переговорах была отмечена тесная взаимосвязь климатических изменений, продовольственных систем и социально-экономических условий. Также в выступлениях участников встречи было подчеркнуто, что одним из важных элементов в укреплении продовольственной безопасности, включая бесперебойное функционирование мирового сельскохозяйственного производства, является устойчивость транспортных цепочек доставки продуктов питания.

Затем состоялось подписание ряда документов между FAO и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, касающихся проектов содействия созданию цифрового земельного кадастра и управления природными ресурсами на засушливых и засолённых сельскохозяйственных угодьях.

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