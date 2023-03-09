Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов в парламент Туркменистана

В Ашхабаде открылся штаб миссии наблюдателей от СНГ, приступившей к мониторингу выборов в Меджлис (парламент) Туркменистана, которые пройдут 26 марта.

Как сообщил в беседе с журналистами заместитель Генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов, миссию возглавит Генсек СНГ Сергей Лебедев. «Мы открыли штаб миссии, который будет заниматься организационными вопросами деятельности наблюдателей. Долгосрочные наблюдатели уже приехали и уже приступили к мониторингу выборов. Краткосрочные наблюдатели приедут накануне выборов", – заявил Нематов. Он подчеркнул, что по информации, которая есть на сегодня у миссии, избирательный процесс идет нормально, без каких-либо отклонений, на основании законодательства Туркменистана.

"В состав миссии войдут 50 человек. Это представители стран СНГ, председатели центризбиркомов стран Содружества, межпарламентской ассамблеи, парламентов стран СНГ и дипломаты, аккредитованные в Ашхабаде" – сказал Нематов.

Туркменистан в январе этого года принял решение вернуться к однопалатному парламенту – Меджлису, который осуществляет в стране законодательную власть. На 125 мест в парламенте зарегистрировано 258 кандидатов от политических партий страны и групп граждан. Депутатом Меджлиса может быть избран гражданин Туркменистана, достигший возраста 25 лет и в течение предшествующих десяти лет постоянно проживающий в Туркменистане.

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