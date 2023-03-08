Президент Туркменистана поздравил женщин и девушек страны с Международным женским днем

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил женщин и девушек страны с Международным женским днем 8 Марта.

Глава государства отметил в поздравлении, что в национальном календаре Международный женский день занимает особое место как праздник, вдохновляющий на созидание и сплачивающий туркменское общество в достижении великих целей.

«Почитание матери как опоры и чести семьи, образца высокой нравственности – одна из исконных традиций туркменского народа. Преданные Отчизне, народу, родному очагу, чистые душой и трудолюбивые женщины – наше достояние, наше богатство», – подчеркнул президент.

Он также отметил, что сегодня государство предоставляет женщинам всевозможные льготы, создает условия для их достойной жизни и созидательного труда, на законодательном уровне обес­печивая гендерное равенство. Президент Туркменистана пожелал женщинам и девушкам страны доброго здоровья, семейного благо­получия и безмерного счастья.

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