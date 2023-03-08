В столице Туркменистана чествовали многодетных матерей

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В Ашхабаде в честь Международного женского дня 8 Марта состоялась церемония чествования многодетных матерей, родивших и воспитавших восемь и более детей. В соответствии с указом президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова многодетным матерям присвоено почетное звание «Эне мяхри» («Материнская нежность») и вручены ключи от новых комфортабельных квартир.

На церемонии было отмечено, что в Туркменистане женщинам предоставляются различные государственные льготы, обеспечиваются условия для достойной жизни и труда, активно повышается их роль в общественно-политической жизни.

От имени всех женщин страны участницы торжества выразили президенту Туркменистана признательность за создание в стране условий для благополучной жизни народа, заботу о подрастающем поколении и сохранение в обществе высоких духовных и нравственных ценностей.

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