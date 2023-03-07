На выборах в парламент Туркменистана начались встречи кандидатов в депутаты с избирателями

На выборах в Меджлис (парламент) Туркменистана, которые пройдут 26 марта, начались встречи кандидатов в депутаты с избирателями.

В ходе заинтересованного разговора о дальнейшем развитии страны кандидаты рассказывают о своих предвыборных программах и отвечают на вопросы, интересующие избирателей. Всем зарегистрированным кандидатам в соответствии с национальным избирательным законодательством и нормами международного права предоставлены равные права и возможности для организации встреч с избирателями.

В ближайшее время на парламентских выборах в Туркменистане начнет работу миссия наблюдателей от СНГ, в состав которой войдут парламентарии, видные общественные деятели, дипломаты, а также представители Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, Парламентского собрания союза Беларуси и России и сотрудники Исполнительного комитета СНГ.

Парламентские выборы в Туркменистане проходят по одномандатным избирательным округам, которых в стране создано 125, по числу мест в парламенте. Туркменские парламентарии избираются сроком на пять лет. Депутатом Меджлиса может быть избран гражданин Туркменистана, достигший возраста 25 лет и в течение предшествующих десяти лет постоянно проживавший в Туркменистане.

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