На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 14 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 14 сделок на 4 миллиона 729 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Турецкой Республики и Афганистана закупили полипропилен и сжиженный газ, выработанные на предприятиях государственного концерна «Туркменнефть». Кроме того, афганские коммерсанты приобрели техническую серу производства госконцерна «Туркменгаз», а бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов закупили корни и корневища солодки.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели базовое масло производства госконцерна «Туркменнефть» на 4 миллиона 680 тысяч манатов.

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