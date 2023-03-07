|07.03.23 08:36
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 14 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 14 сделок на 4 миллиона 729 тысяч долларов США.
В ходе торгов предприниматели из Турецкой Республики и Афганистана закупили полипропилен и сжиженный газ, выработанные на предприятиях государственного концерна «Туркменнефть». Кроме того, афганские коммерсанты приобрели техническую серу производства госконцерна «Туркменгаз», а бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов закупили корни и корневища солодки.
На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели базовое масло производства госконцерна «Туркменнефть» на 4 миллиона 680 тысяч манатов.
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