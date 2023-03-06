Делегация Туркменистана приняла участие в работе сессии Комитета по правам человека ООН

Делегация Туркменистана приняла участие в работе 137-й сессии Комитета по правам человека ООН (КПЧ). В составе делегации - руководители и представители Меджлиса Туркменистана, министерств иностранных дел, юстиции и внутренних дел, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, а также Института государства, права и демократии Туркменистана.

В рамках сессии Комитет по правам человека рассмотрел 3-й периодический доклад Туркменистана по выполнению норм и положений Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП). Делегация Туркменистана представила информацию о деятельности, осуществляемой в данной сфере на основе предложений, ранее выдвинутых КПЧ. В ходе сессии между туркменской стороной и КПЧ проведен мониторинг реализации международных обязательств Туркменистана в области прав человека в рамках МПГПП.

Члены комитета приветствовали предоставленный доклад и активное участие делегации Туркменистана в работе сессии. Также со стороны КПЧ было отмечено, что диалог состоялся в доверительном и транспарентном формате, что дало возможность сторонам обсудить существующие вопросы и определить дальнейшие шаги для прогресса в области прав человека.

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