Председатель Халк Маслахаты проинспектировал строительство культурно-паркового комплекса «Махтумкули Фраги»

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в культурно-парковый комплекс «Махтумкули Фраги» в южной части Ашхабада, где ознакомился с ходом строительных работ.

Здесь глава Народного Совета встретился с руководителем российской группы проектно-строительных компаний «Возрождение» Игорем Букато и обсудил с ним вопросы обустройства комплекса. В ходе беседы было отмечено, что в следующем году в Туркменистане будет торжественно отмечаться 300-летие со дня рождения поэта-классика и мыслителя Махтумкули Фраги.

«Культурно-парковый комплекс должен быть столь же прекрасен и великолепен, как и поэзия Махтумкули Фраги», – сказал глава Народного Совета.

Также в ходе беседы руководитель группы проектно-строительных компаний «Возрождение» из Санкт-Петербурга рассказал Гурбангулы Бердымухамедову о строительстве автомобильной дороги Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана, представив ее чертежи.

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