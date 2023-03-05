Туркменистан отправил в Турцию 7 тонн гуманитарного груза

Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана отравило очередную партию гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Гуманитарный груз весом в 7 тонн, состоящий из одеял, зимней одежды, обуви для взрослых и детей, а также предметов личной гигиены, был направлен из Ашхабада автотранспортом по маршруту Туркменистан – Иран – Турция (Газиантеп). Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана сообщило, что грузовым автотранспортом по этому маршруту также будут доставлены более 700 коробок с детскими и взрослыми спортивными костюмами, джинсами и полотенцами.

На юго-востоке Турции 6 февраля произошла серия землетрясений с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. По последним данным число жертв землетрясений превысило 45 тысяч человек.

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