Председатель Халк Маслахаты Туркменистана провел телефонный разговор со спикером парламента Турции

Ключевые вопросы развития туркменско-турецкого партнерства обсудили в ходе телефонного разговора национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил глубокие соболезнования братскому турецкому народу в связи с произошедшим 6 февраля в юго-восточном регионе страны сильным разрушительным землетрясением.

В ходе встречи стороны особое внимание уделили расширению взаимодействия в торгово-экономической сфере, являющейся одним из приоритетных векторов межгосударственного сотрудничества. Было отмечено, что представители турецкого бизнеса эффективно работают в различных сегментах экономики Туркменистана, из года в год растёт объем двустороннего товарооборота, а Турецкая Республика является одним из ведущих торговых партнеров Туркменистана.

В числе наиболее перспективных отраслей двустороннего партнерства были названы энергетика, транспорт, коммуникации, инвестиции, торговля, сельское хозяйство и текстильная индустрия.

Также в ходе беседы были обсуждены вопросы расширения взаимодействия в культуре, науке и образовании.

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