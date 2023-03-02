Туркменистан принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств Центральной Азии и США

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов принял участие в очередной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате «С5+1» в Астане.

Министры иностранных дел Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и государственный секретарь США рассмотрели вопросы развития регионального сотрудничества в актуальных сферах, включая экономику, энергетику, транспорт, безопасность и экологию.

В своем выступлении глава МИД Туркменистана отметил необходимость активизации энергетического и транспортного сотрудничества в регионе Центральной Азии и Каспийского бассейна. В этой связи была подчеркнута необходимость диверсификации энергопоставок, выхода на новые рынки сбыта, создание альтернативных маршрутов, привлечение инвестиций и технологий в энергетическую сферу, а также обеспечения соответствующих политических и правовых гарантий поставок энергоресурсов на международные рынки.

Также Р.Мередов отметил необходимость строительства современной инфраструктуры транспортных коридоров и создания транспортно-логистических хабов.

Одной из ключевых тем переговоров в формате «С5+1» стала борьба с терроризмом и укрепление безопасности границ государств региона. С целью поддержания совместных усилий международных организаций и центральноазиатских государств, глава МИД Туркменистана предложил создать механизм политических консультаций по пограничным вопросам между странами Центральной Азии и США, а также открыть программный офис Контртеррористического управления ООН по подготовке специалистов.

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