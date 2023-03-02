Глава МИД Туркменистана провел в Астане переговоры с госсекретарем США Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, в рамках участия во встрече в формате «C5+1» в Астане, провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Дипломаты обсудили широкий круг вопросов двусторонней, региональной и международной повестки, ситуацию в Афганистане и продвижение межафганского диалога. Стороны подчеркнули, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества между государствами Центральной Азии и США является важным фактором устойчивого социально-экономического развития, сохранения мира, стабильности и безопасности в регионе. Также Рашид Мередов провел в Астане переговоры с главой МИД Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди и министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. © TURKMENISTAN.RU, 2023