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02.03.23 09:33

Глава МИД Туркменистана провел в Астане переговоры с госсекретарем США

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, в рамках участия во встрече в формате «C5+1» в Астане, провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Дипломаты обсудили широкий круг вопросов двусторонней, региональной и международной повестки, ситуацию в Афганистане и продвижение межафганского диалога.

Стороны подчеркнули, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества между государствами Центральной Азии и США является важным фактором устойчивого социально-экономического развития, сохранения мира, стабильности и безопасности в регионе. Также Рашид Мередов провел в Астане переговоры с главой МИД Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди и министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

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