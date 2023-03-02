Президент Туркменистана встретился с главой российской группы компаний «Возрождение»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял руководителя российской группы проектно-строительных компаний «Возрождение» Игоря Букато, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям сотрудничества, располагающего солидным потенциалом в различных сферах. Стороны выразили намерение и далее расширять взаимовыгодное двустороннее партнерство, для чего имеются широкие возможности, обусловленные реализуемой в столице и регионах Туркменистана крупномасштабной градостроительной программой.

Особое внимание на переговорах было уделено вопросам сохранения и рационального использования водных ресурсов реках и каналов страны с применением новейших технологий.

Группа компаний "Возрождение" из Санкт-Петербурга получила известность в Туркменистане благодаря строительству дорог, мостов и дорожных развязок в Ашхабаде и туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия. В 2022 году компания построила комплекс селеотводных сооружений, защищающих столицу Туркменистана.

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