Генассамблея ООН приняла резолюцию о роли Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии

На 60-м пленарном заседании 77-й сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Роль Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии», предложенную Туркменистаном от имени центральноазиатских стран.

Представляя резолюцию, туркменская сторона подчеркнула, что созданный в Ашхабаде в 2007 году центр является первой подобной структурой ООН с мандатом на осуществление превентивной дипломатии. По мнению Ашхабада, центр зарекомендовал себя как эффективная платформа для укрепления регионального диалога, упреждения потенциальных рисков и раннего предупреждения конфликтов.

В принятой резолюции подчеркивается важность регулярных контактов центра с региональными организациями, осуществляющими в Центральной Азии деятельность по укреплению мира и стабильности, а также отмечается необходимость использования этого опыта работы в других регионах мира. Резолюция Генассамблеи ООН, соавторами которой выступило 91 государство, была принята консенсусом.

Президент Сердар Бердымухамедов поздравил народ Туркменистана с этим знаменательным событием. В поздравительном обращении главы государства отмечается, что этот факт стал новым свидетельством высокого международного авторитета Туркменистана, эффективности проводимого внешнеполитического курса, подтверждением актуальности превентивной дипломатии и признанием важной роли специальных политических миссий ООН в области поддержания мира и мироустройства.

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