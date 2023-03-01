На выборах в парламент Туркменистана зарегистрировано 258 кандидатов

На выборы в Меджлис (парламент) Туркменистана, которые пройдут 26 марта, зарегистрировано 258 кандидатов в депутаты. Кандидатов выдвинули Демократическая партия Туркменистана, Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана, Аграрная партия Туркменистана и группы граждан.

В соответствии с законодательством страны, после регистрации кандидатов в депутаты начинается агитация. Политические партии, общественные объединения, граждане Туркменистана, кандидаты, доверенные лица кандидатов вправе в формах и методами, не запрещенными законом, вести агитацию, призывая избирателей голосовать за того или иного кандидата. Кандидатам гарантируются равные условия при проведении агитации, которая прекращается за одни сутки до дня выборов.

Меджлис Туркменистана состоит из 125 депутатов, которые избираются сроком на пять лет по избирательным округам с примерно равным числом избирателей. Депутатом Меджлиса может быть избран гражданин Туркменистана, достигший возраста 25 лет и в течение предшествующих десяти лет постоянно проживающий в стране.

Вместе с выборами в Меджлис 26 марта пройдут выборы членов местных представительных органов власти.

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