Туркменистан расширяет взаимодействие со специализированными учреждениями ООН

В МИД Туркменистана состоялась церемония подписания документов о развитии взаимодействия между министерствами, ведомствами и общественными организациями Туркменистана с представительствами структурных подразделений ООН в Туркменистане – ПРООН, ЮНФПА и ЮНИСЕФ.

В ходе церемонии были подписаны 26 документов, касающихся сотрудничества Туркменистана и ООН. В документах особое внимание уделяется вопросам расширения партнерства в области экономики, здравоохранения, демографии, образования, СМИ и других направлений.

Среди подписанных документов – совместные проекты на 2023-2025 годы, а также рабочие планы деятельности на текущий год.

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