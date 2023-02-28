На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 13 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 13 сделок на 34 миллиона 721 тысячу долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Афганистана закупили автобензин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, и гидроочищенное дизельное топливо (ГК «Туркменнефть»). Дизтопливо также приобрели коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов. Помимо этого, покупателям из Турции, Афганистана и Азербайджана были реализованы хлопчатобумажная пряжа, крашеные махровые изделия и портландцемент.

За манатные средства бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов закупили хлопчатобумажную пряжу на 4 миллиона 175 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели полипропилен (ГК «Туркменнефть») на 2 миллиона 500 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2023