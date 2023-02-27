В столице Туркменистана обсудили вопросы развития водородной энергетики

В Международном университете нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева в Ашхабаде, в формате онлайн состоялась международная научно-практическая конференция «Научно-технические возможности получения водородной энергии из природного газа».

В работе форума приняли участие эксперты, ученые туркменских и зарубежных вузов, исследовательских центров, филиалов иностранных компаний и международных агентств в Туркменистане.

На конференции было подчеркнуто, что Туркменистан занимает активную позицию по использованию альтернативных источников энергии, о чем свидетельствуют инициативы Ашхабада, направленные на формирование новых принципов глобальной энергетической безопасности, всеобщего доступа к недорогим и надежным источникам энергии.

В этой связи было отмечено, что в январе 2022 года была утверждена дорожная карта по развитию международного сотрудничества Туркменистана в области водородной энергии на 2022–2023 годы и программа совместных действий с ведущими в этой области странами, международными организациями и компаниями.

Докладчики также подчеркнули, что для достижения этих целей в Международном университете нефти и газа имени Ягшигелди Какаева был открыт Центр водородной энергетики, в котором ведется научная и учебная работа по изучению технологических особенностей получения водорода.

Участники форума отметили актуальность данной конференции, позволившей обменяться опытом и обсудить с коллегами ряд вопросов дальнейшего развития международного сотрудничества по использованию энергии водорода.

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