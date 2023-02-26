|26.02.23 08:24
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Техническая миссия ООН высоко оценила новый туркменский город Аркадаг
Замглавы МИД Туркменистана Мяхри Бяшимова встретилась с представителями технической миссии ООН и ее подразделений, посетивших новый административный центр Ахалского велаята (области) город Аркадаг для обзора и оценки развития города.
На переговорах было отмечено, что визит был результативным, и эксперты ООН смогли ознакомиться с первым «умным городом» Туркменистана, деятельность которого базируется на интеграции передовых информационно-коммуникационных технологий.
Выступившие на встрече представители технической миссии ООН дали высокую оценку городу Аркадагу и отметили, что возведенные там объекты соответствуют передовым стандартам с точки зрения экологичности, безопасности и технологичности.
По итогам встречи стороны договорились о подготовке элементов дорожной карты для реализации рекомендаций, сделанных в ходе посещения технической миссией ООН города Аркадага.
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