На выборах в парламент Туркменистана завершилось выдвижение кандидатов в депутаты

На выборах в Меджлис (парламент) Туркменистана, которые состоятся 26 марта, завершилось выдвижение кандидатов в депутаты.

После регистрации кандидатов, которая завершится 28 февраля, их списки будут опубликованы в прессе. Затем всем претендентам и их доверенным лицам будут предоставлены равные возможности для агитации и встреч с избирателями, в том числе на предвыборных собраниях, совещаниях, выступлениях в средствах массовой информации.

Информация о времени и месте встреч с избирателями, в ходе которых они смогут наиболее полно ознакомиться с предвыборными программами кандидатов, будет публиковаться в местной печати. Мониторинг за ходом выборов будут осуществлять как национальные наблюдатели, так и специально приглашенные представители различных международных структур. На сегодняшний день от Демократической партии Туркменистана, Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана, Аграрной партии Туркменистана и общественных организаций страны зарегистрировано около трех тысяч наблюдателей.

Об участии своих представителей в качестве наблюдателей на выборах заявили в Исполкоме СНГ и Организации тюркских государств. Также ожидается прибытие представителей ООН, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, и иностранных СМИ.

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