В Туркменистане в 2023 году посадят три миллиона деревьев

В Туркменистане в 2023 году намечено посадить три миллиона саженцев деревьев и винограда. Соответствующее распоряжение в целях реализации Национальной лесной программы на 2021–2025 годы подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Документ предписывает обеспечить посадку в 2023 году саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда в Туркменистане, в том числе: министерствам, отраслевым ведомствам и мэрии города Ашхабада – 1,5 миллиона саженцев и областным администрациям – 1,5 миллиона саженцев.

Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана поручено обеспечить в достаточном количестве министерства, ведомства, областные администрации и мэрию Ашхабада саженцами винограда и трехлетними саженцами деревьев, а также осуществлять контроль за проведением посадок и ухода за ними.

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