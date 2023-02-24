Глава МИД Туркменистана встретился с гендиректором Глобального института зеленого роста

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с генеральным директором Глобального института зеленого роста Фрэнком Рийсберманом, прибывшим в Ашхабад.

Глава туркменского внешнеполитического ведомства на встрече отметил, что Туркменистан приветствует реализацию Глобального метанового обязательства и продолжит работу по снижению выбросов метана. По словам министра, в нефтегазовом секторе страны выполняется большая работа по снижению выбросов метана путем увеличения объемов утилизации попутного нефтяного газа и снижения потерь природного газа при добыче, транспортировке, хранении и переработке.

Мередов также предложил усилить сотрудничество через обмен опытом по внедрению новых методов и технологий для зеленого развития, а также разработать совместные проекты по изучению экологического воздействия лесных зон, созданных в Туркменистане, а также по совершенствованию механизма управления этими зонами.

Фрэнк Рийсберман в свою очередь предложил заключить «Соглашение о принимающей стране» и открыть офис Глобального института зеленого роста в Туркменистане.

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