В Манаме состоялись туркменско-бахрейнские переговоры на высшем уровне

В столице Бахрейна городе Манаме состоялись переговоры между королем Бахрейна Хамадом бин Иса Аль-Халифой и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, накануне прибывшим в королевство с официальным визитом.

Стороны обсудили приоритетные вопросы туркменско-бахрейнского сотрудничества и выразили готовность к его дальнейшей активизации по всем направлениям. Главы двух дружественных стран уделили особое внимание перспективам торгово-экономического партнерства и подчеркнули важность взаимодействия в гуманитарно-культурной сфере, как актуального фактора сближения народов Туркменистана и Бахрейна. Также стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

Президент Сердар Бердымухамедов пригласил короля и наследного принца, премьер-министра Бахрейна посетить Туркменистан в ближайшее время. Приглашение было с благодарностью принято. Также президент Туркменистана и король Бахрейна обменялись памятными подарками, после чего состоялась церемония подписания двусторонних документов.

По итогам туркменско-бахрейнских переговоров на высшем уровне были подписаны соглашение о воздушном сообщении, соглашение о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Бахрейнским банком развития, меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области морского транспорта, в области железнодорожного транспорта, в области общего, технического и высшего образования, в области стандартизации, сертификации, аккредитации и метрологии, в области ремесел и традиций, связанных с наследием и ряд других документов.

По итогам официального визита президента Туркменистана в Королевство Бахрейн принято совместное коммюнике.

По завершении церемонии подписания, обращаясь к Сердару Бердымухамедову, король Хамад бин Иса Аль-Халифа сообщил, что за большой личный вклад в укрепление и развитие отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами, проводимую политику, способствующую поддержанию мира, стабильности и безопасности в региональном и международном масштабе, глава Туркменистана удостоен высшей награды Королевства Бахрейн – ордена имени шейха Исы бин Салмана Аль-Халифы первой степени.

В торжественной обстановке, под аплодисменты присутствующих, король Бахрейна вручил туркменскому лидеру эту почетную награду.

Выразив королю Хамаду бин Исе Аль-Халифе признательность, Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что рассматривает эту высокую награду как знак глубокого уважения к Туркменистану и его народу.

Во второй половине дня президент Туркменистана проследовал в королевский дворец «Сафирия». Здесь главу Туркменистана встретил король Бахрейна. Темой состоявшейся беседы стало развитие коневодства, имеющего в Туркменистане и Бахрейне многовековые традиции. Король Хамад бин Иса Аль-Халифа пригласил президента Туркменистана посетить расположенную на территории дворца конноспортивную площадку. Здесь для высокого гостя была организована демонстрация арабских скакунов. В знак признания заслуг в деле укрепления межгосударственного сотрудничества и вклада в развитие коневодства Сердару Бердымухамедову были преподнесены в дар два коня арабской породы.

Глава Туркменистана поблагодарил короля Бахрейна, отметив наличие перспектив для укрепления двустороннего взаимодействия специалистов в области коневодства.

В этот же день глава туркменского государства посетил Национальный музей Королевства Бахрейн, который рассказывает о древней истории королевства, его культуре и искусстве. Тематические разделы экспозиции знакомят с обычаями, традициями, особенностями жизненного уклада и быта народа дружественной страны. Президент Сердар Бердымухамедов поблагодарил представителей бахрейнской стороны за интересную экскурсию и сделал памятную запись в Книге почетных гостей.

От имени Национального музея Бахрейна высокому гостю был вручен памятный подарок – книги, повествующие об истории и культуре бахрейнского народа. От имени Туркменистана музею были переданы в дар прекрасный туркменский ковер и книга председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, посвященная ахалтекинским скакунам.

Завершив программу официального визита, президент Сердар Бердымухамедов проследовал в международный аэропорт Бахрейна, откуда отбыл на родину.

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