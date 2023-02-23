|23.02.23 08:31
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Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии
Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедов принял главу Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталью Герман, завершающую свою работу в Ашхабаде.
Стороны обсудили вопросы развития и укрепления многопланового стратегического партнерства Туркменистана и ООН. На переговорах было отмечено, что за годы сотрудничества Туркменистан стал надежным союзником и стратегическим партнером ООН в деле укрепления стабильности, а также развития добрососедства и дружбы в регионе.
Особое внимание на встрече было уделено теме развития потенциала Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. В этой связи стороны подчеркнули, что Туркменистан поддерживает расширение потенциала Регионального центра ООН по превентивной дипломатии и ценит вклад центра в укрепление мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии.
В частности, стороны подчеркнули, что в Центральной Азии наблюдается позитивное развитие регионального сотрудничества, что позволяет успешно решать актуальные задачи превентивной дипломатии.
Наталья Герман, завершающая свою работу в Туркменистане, также встретилась с председателем Меджлиса (парламента) страны Гульшат Маммедовой.
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