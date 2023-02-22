Президент Туркменистана прибыл в Бахрейн с официальным визитом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл с официальным визитом в Королевство Бахрейн. В Международном аэропорту Ашхабада главу государства провожали официальные лица. Через два с половиной часа президентский авиалайнер приземлился в Международном аэропорту города Мухаррак, украшенном государственными флагами двух дружественных стран. У трапа самолета президента Туркменистана встретили заместитель премьер-министра Королевства Бахрейн шейх Халид бин Абдулла Аль-Халифа и другие официальные лица. Из аэропорта автомобильный кортеж главы государства направился в отведенную ему на время официального визита резиденцию, разместившуюся в отеле «Four Seasons».

Нынешний визит туркменского лидера призван открыть новую главу в истории межгосударственных отношений, основывающихся на узах дружбы, братства и духовного родства, связывающих народы Туркменистана и Бахрейна.

Установив дипломатические отношения в декабре 1995 года, Туркменистан и Королевство Бахрейн стремятся придать партнерству долгосрочный, полномасштабный характер на принципах взаимной выгоды, доверия и уважения интересов друг друга. Одним из приоритетных направлений межгосударственного взаимодействия является топливно-энергетический комплекс – стратегический для экономик двух стран. При этом, по мнению сторон, имеются хорошие возможности для налаживания сотрудничества в других сферах, в том числе в финансово-инвестиционном секторе, морском транспорте, а также в туристической индустрии.

Как отмечают обозреватели, официальный визит президента Туркменистана в Королевство Бахрейн призван заложить надежный фундамент для дальнейшего успешного развития плодотворного межгосударственного диалога.

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