Президент Туркменистана встретился с главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял Наталью Герман, завершающую свою работу на посту специального представителя Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

На встрече была отмечена успешная работа центра по продвижению принципов превентивной дипломатии и созданию новых форматов взаимодействия между странами региона. Выразив Наталье Герман признательность за личный вклад в развитие сотрудничества между Туркменистаном и ООН, глава государства поздравил ее с назначением на должность исполнительного директора Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН.

«Превентивная дипломатия остается весьма актуальным и востребованным инструментом по оказанию содействия государствам в выявлении и устранении потенциальных угроз миру и безопасности», – отметил глава Туркменистана.

Он выразил убежденность, что потенциал центра будет и далее востребован на таких направлениях, как противодействие современным вызовам и угрозам, обеспечение безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе и сопредельных зонах.

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