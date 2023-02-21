Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с членом семьи шейхов Катара

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с членом семьи шейхов Государства Катар шейхом Файсалом бин Нассером бин Хамадом Аль-Тани, прибывшим в Ашхабад с визитом.

В ходе беседы стороны обсудили развитие туркменско-катарского взаимодействия в энергетической, транспортно-коммуникационной и промышленной сферах, а также в сельском хозяйстве и в области высоких технологий. В числе наиболее перспективных направлений сотрудничества был обозначен топливно-энергетический комплекс.

Шейх Файсал бин Нассер бин Хамад Аль-Тани пригласил Гурбангулы Бердымухамедова посетить Государство Катар в любое удобное для него время.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана высказал благодарность за приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

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