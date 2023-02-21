|21.02.23 09:42
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Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с членом семьи шейхов Катара
Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с членом семьи шейхов Государства Катар шейхом Файсалом бин Нассером бин Хамадом Аль-Тани, прибывшим в Ашхабад с визитом.
В ходе беседы стороны обсудили развитие туркменско-катарского взаимодействия в энергетической, транспортно-коммуникационной и промышленной сферах, а также в сельском хозяйстве и в области высоких технологий. В числе наиболее перспективных направлений сотрудничества был обозначен топливно-энергетический комплекс.
Шейх Файсал бин Нассер бин Хамад Аль-Тани пригласил Гурбангулы Бердымухамедова посетить Государство Катар в любое удобное для него время.
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана высказал благодарность за приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.
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