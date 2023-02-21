На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 14 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 14 сделок на 109 миллионов 250 тысяч долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Афганистана закупили авиационный керосин и полипропилен (ГК «Туркменнефть»). Также бизнесмены из Афганистана приобрели автобензин марки EСO-93, а предприниматели из Китая и ОАЭ – технический йод производства госконцерна «Туркменхимия». Помимо этого, коммерсантам из Ирландии и Азербайджана была реализована хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства турецкие бизнесмены также приобрели хлопчатобумажную пряжу на сумму более 260 тысяч манатов.

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